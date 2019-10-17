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Италия

Спасти рай на Земле

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 Кнарик Хачатрян 
Спасти рай на Земле
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Можно ли спатси экономику этого райского уголка, не повредив его первозданной красоты? Чинкве-Терре (Cinque Terre) - пять деревень на скалах западного лигурийского побережья Италии - появились еще в Средние века. Добраться сюда тогда можно было лишь морем, потому и назвали их terre, что означает "земля". Регион занесён в список всемирноого наследия ЮНЕСКО и привлекает 3 млн туристов в год.

Чинкве-Терре сегодня - это национальный парк и своего рода аттракцион, по которому проходит железная дорога.

"По крайней мере, мы видим какое-то движение, - говорит местный житель. - Без туристов деревня погибла бы. Тысячи людей жили здесь раньше. А теперь нас осталось всего 250 ".

Чинкве терре - это уникальный пейзаж, чистые песчаные пляжи с изумрудной водой, а также единственные в мире виноградники, которые разбиты на столь крутых склонах. Термин "героическое виноградарство" придуман именно здесь

"К сожалению, всю работу мы должны выполнять вручную, - говорит один из виноградарей. - По этой причине наши предприятия малы и не могут быть расширены".

Совместить развитие туризма с охраной окружающей среды - сложная задача на этой полоске земли протяжённостью всего в 15 километров. Национальнму паркк Чинкве-Терре всего 20 лет, но здесь уже реализуются многочисленные проекты, призванные ответить на этот вызов.