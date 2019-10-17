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Испания

Разъяренная Каталония: почти 150 раненых за четыре дня протестов

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 Марика Димитриади 
Разъяренная Каталония: почти 150 раненых за четыре дня протестов
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REUTERS/Juan Medina
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За четыре дня протестов в Каталонии были ранены порядка 150 человек. Еще около сотни задержаны.

В четверг на улицы вышли тысячи школьников и студентов, чтобы потребовать освобождения каталонских политиков, приговоренных к многолетним тюремным срокам за попытку отделиться от Испании.

Учащиеся объявили забастовку и устроили демонстрацию в центре Барселоны. И хотя акция в целом прошла мирно, без инцидентов не обошлось: в здание местной полиции полетели яйца, банки и пластиковые бутылки.

REUTERS/Jon Nazca

На улицах Барселоны в последние четыре дня разворачиваются настоящие баталии. Лидер партии "Граждане" Альберт Ривера сравнил каталонскую столицу с Алеппо и Багдадом. Глава Женералита Ким Тора возложил вину за происходящее на провокаторов. Вскоре после этого с заявлением выступил исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка:

"Это люди, связанные с движениями, которые пытаются нарушить общественный порядок. Их задачи предположительно носят политический характер. Но очевидно, что их главная цель - нарушение спокойствия. И еще я хотел бы напомнить господину Киму Торре, что он должен определиться, кем он хочет быть – главой Каталонии, занимающим самым высокий пост в автономном сообществе, или активистом".

REUTERS/Jon Nazca

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства региона Ориол Жункерас.

REUTERS/Rafael Marchante

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