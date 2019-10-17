Союзники тори против новой сделки по "брекситу"

После референдума о выходе из ЕС прошло три года, но флаг Соединенного Королевства все еще развевается над европейскими институтами.

Сменились три британских премьер-министра, пытавшихся осуществить "брексит". И возможно, этот счет не окончательный... Даррен Маккафри корреспондент Euronews

Борис Джонсон пообещал вывести страну из ЕС до конца октября. Лондон и Брюссель договорились о новой сделке. Но ее еще должны одобрить британские парламентарии. Между тем, союзники тори, депутаты от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии не готовы поддержать соглашение из-за отсутствия ясности в отношении вопросов таможни и НДС.

"Британцы начали делать то, что от них требовали европейцы, совсем недавно. Им говорили: если вы теперь не желаете "бэкстопа", предложите альтернативное решение, которое бы отвечало поставленным задачам. Срок истекает через две недели. И только на днях у Лондона, наконец, появились какие-то идеи. Но - только идеи. Ничего не испробовано. А времени осталось немного. Это неслыханно. Ничего подобного раньше не было", - говорит сэр Джонатан Фол, бывший представитель Великобритании в Еврокомиссии.

"Без сомнения: настал решающий момент. Ставки высоки. Терпение на исходе. Но кажется, процесс выхода Великобритании из ЕС близок к своему завершению", - говорит Даррен Маккафри.