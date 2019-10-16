"Кликай и молись": в Ватикане представили "умные четки"

В Ватикане представили "умные четки". Для их активации владельцу девайса достаточно перекреститься. Называется гаджет "Кликай и молись" (Click to Pray eRosary).

Водонепроницаемый браслет состоит из десяти бусин-четок, сделанных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным чипом.

"Умные" четки синхронизируется через Bluetooth с бесплатным приложением Click to Pray ERosary, доступным для iOS и Android. В приложении можно найти аудиогид, тексты молитв, а также различные картинки религиозного характера.

На официальном сайте Click to Pray говорится, что умные четки должны помочь людям, которые "хотят научиться молиться и найти путь к вере".

Любопытно, что четки собирают также данные о здоровье владельца, так что их можно использовать и как обычный фитнес-браслет.

Приложение Click to Pray было запущено в январе этого года в рамках проекта Pope’s Worldwide Prayer Network ("Всемирная молитвенная сеть Папы"). Профиль в этой сети есть и у самого понтифика, который надеется на то, что новые технологии помогут пробудить интерес к религии у молодого поколения.