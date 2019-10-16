Украина запретила певцам, выступавшим в России, участвовать в Евровидении

Украина запретила певцам, выступавшим в России в последние пять лет и ездившим в Крым "с нарушением украинского законодательства", участвовать в отборе на конкурс "Евровидение". "В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесено условие, которое касается выступлений конкурсантов в стране-агрессоре", - говорится на сайте канала СТБ.

"Важно организовать отбор таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса", - заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

В 2019 году Украина отказалась от участия в Евровидении. По итогам национального отбора в Тель-Авив должна была отправиться певица Maruv, но она отказалась ехать на конкурс из-за условий контракта. В частности, исполнительнице пришлось бы отменить гастроли в России.

Позже певица написала у себя в Instagram, что она готова отказаться от выступлений в РФ, но с другими "абсурдными", по ее словам, пунктами контракта она согласиться не может. Например, исполнительнице запрещалась любая импровизация на сцене. Кроме того, она должна была немедленно передать все авторские права на песню лейблу Warner Music. Также, по словам Maruv, от нее требовали выполнять любые указания украинской вещательной компании.

После этого НОТУ попыталась заключить контракты с двумя другими финалистами национального отбора - коллективом Freedom Jazz и группой Kazka, но и они отказались от участия в конкурсе.

В июле сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила юным украинским музыкантам представлять страну на детском "Евровидении", если они выступали в России после 1 января 2014 года.

В 2017 году Украина, страна-хозяйка Евровидения, отказалась пускать в Киев российскую певицу Юлию Самойлову из-за того, что она выступила на концерте в Крыму в 2015 году, не получив разрешения на въезд от украинских властей. В итоге Россия приняла решение сняться с конкурса.