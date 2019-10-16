Swiss "приземлила" свои аэробусы А220

Швейцарский авиаперевозчик Swiss, временно приостановил полёты всех своих 29 Airbus А220 после того, как 15 октября экипаж одного из таких самолётов столкнулся с проблемами двигателя при выполнении рейса Лондон - Женева. Лайнеру пришлось сделать экстренную посадку в Париже.

Это уже третий подобный случай за последние месяцы, и авиакомпания Swiss начала комплексную проверку всех своих А220, введённых в эксплуатацию в 2016 году. Около 100 рейсов были отменены, что нарушило планы 10 тысяч пассажиров.

Авиакомпания Swiss (или Swiss International Air Lines), крупнейшая авиакомпания Швейцарии, была образована в 2002 году после банкротства национального авиаперевозчика Swissair.