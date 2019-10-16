Прерванная речь

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам не смогла закончить свое ежегодное послание в парламенте. Ее выступление периодически прерывали поддерживающие протесты парламентарии.

Лам планировала огласить ряд инициатив для разрешения самого большого политического кризиса за последние десятилетия в автономии. Часть парламентариев выкрикивали: "Пять требований, и ни одним меньше". Речь идет о списке условий, выдвинутых протестующими, которые включают в себя всеобщее избирательное право и независимое расследование того, что, по их словам, было применением чрезмерной силы со стороны полиции в столкновениях с демонстрантами.

В конечном итоге глава Гонконга отменила свою речь и выступила с видеообращением.