Гонконг: прерванное обращение

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам была вынуждена прервать ежегодное обращение о положении дел из-за действий оппозиционных депутатов.

Они прерывали выступление Лам выкриками, требуя ее отставки. Законодатели принесли плакаты, на которых глава администрации изображена с руками в крови.

В итоге Лам покинула зал заседаний, а на интернет-сайте законодательного собрания появилось записанное ею видеообращение. В своей речи Лам подтвердила приверженность принципу "одна страна - две системы", а также коснулась жилищных и инфраструктурных проблем.

В Гонконге уже почти полгода не прекращаются протестные акции, вызванные законопроектом об экстрадиции. Работа над проектом закона была приостановлена и он будет отозван, однако массовые выступления продолжаются.