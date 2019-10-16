Эквадор: после протестов считают убытки

Эквадор возвращается к нормальной жизни после масссовых акций протеста, парализоваших страну на одиннадцать дней. Спокойствие на улицы городов этой страны возвратилось после того, как правительство отозвало вызвавший народное недовольство указ об отмене субсидий на дизельное топливо и отказалось повышать стоимость проезда в общественном транспорте. В столице Кито уже не действует комендантский час; режим ЧП снят. Акции неповиновения и последовавшие за ними беспорядки оставили глубокий след. В ходе протестов погибли восемь человек и около 1500 получили ранения. Экономические потери составили 1,6 млн. долларов. Особенно пострадал малый бизнес.

Владелец ресторана: "Мы понесли убытки, поскольку не работали практически двенадцать дней. А еще в минувшие выходные группа хулиганов, ворвалась в мой ресторан. Они выламывали двери, били окна, разбирали черепицу. Украли и унесли все, что могли. Остальное уничтожили".

Нефтяные объекты возобновили свою работу, правда пока не на полную мощность. Цены на бензин вернулись к тем, что были до кризиса. Автомобилисты спешат наполнить топливные баки.

Хосе, водитель такси: "60% процентов жителей Эквадора - очень бедные люди. Так что, кто бы пострадал от повышения цен на топливо? Конечно, простой народ, а не какие-то богатенькие бизнесмены".

Самые ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией происходили в Кито. Тысячи добровольцев вышли на улицы, чтобы привести в порядок город, находящийся в Списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Предполагается, что на восстановление центра уйдет не менее пятисот тысяч долларов.