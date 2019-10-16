Барселона готовится к новым протестам

Барселона готовится к новым массовым протестам. Участники так называемого "марша за свободу" выдвинулись из пяти разных частей Каталонии в направлении Барселоны, куда они планируют прибыть в пятницу.

Протестующие выступают против судебного вердикта в отношении региональных политиков-сторонников независимости Каталонии.

Стычки между радикальными демонстрантами и полицией в Барселоне продолжаются второй день. Более 50 человек арестованы и 140 ранены, из которых 72 – сотрудники полиции, сообщает Министерство внутренних дел страны.

Политический аналитик Карлос Карнисеро рассказал в интервью "Евроньюс" о том, что, по его мнению, за насилие в Каталонии никто не хочет нести ответственность.

Карлос Карнисеро, политический аналитик

"Мы видим, как демонстрации становятся все более и более жестокими. Их возглавляет группа под названием "Демократическое цунами", и не совсем понятно, кто за ними стоит. Происходящее и правда похоже на цунами, потому что прошлой ночью мы видели Барселону в огне. Тревожно наблюдать, как глава Каталонии не осуждает насилие и не говорит: "Хорошо, у вас есть право на демонстрацию, но только мирную".

Министерство внутренних дел также сообщило о более чем 150 баррикадах с кострами и других разрушениях в городе. Правительство срочно собралось, чтобы разобраться с волной беспорядков, но глава Женералитета Ким Торра пока не дал никаких объяснений.

Центральное правительство в Мадриде призывает Торру осудить насилие. И.о. председателя кабинета министров Испании Педро Санчес принимает лидеров основных оппозиционных партий. Вместе они будут искать выход из кризиса.

Карлос Карнисеро, политический аналитик

"Каталонское общество многокультурно. Идею независимости в настоящее время поддерживают около 44% населения Каталонии. Следует понимать, что речь идет не столько о каталонцах против остальной Испании, сколько вообще о каталонском обществе. Оно многообразно, некоторые люди выступают за независимость, но они даже не в большинстве, согласно опросам".