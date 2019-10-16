"Брексит": соглашение достижимо

Переговоры между представителями Великобритании и Европейского союза о выходе страны из ЕС продолжались до позднего вечера, однако сообщений о прорыве пока нет.

Дискуссия возобновится сегодня, но главный переговорщик со стороны Евросоюза ранее заявил, что если к соглашению не удастся прийти во вторник, будет слишком поздно одобрять что-либо на брюссельском саммите, который начинается в четверг.

Саймон Ковни, вице-премьер Ирландии: "Если сделка не будет заключена сегодня или завтра перед саммитом, лидерам нужно будет решать какой мандат получит Мишель Барнье и, очевидно, Великобритании нужно найти ответ на вопрос, что делать дальше".

Отмечается, что главная проблема в переговорах - граница между Ирландией и Северной Ирландией - и она, вероятно, может быть решена путем установления таможенной границы по Ирландскому морю.

Однако Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, поддержка которой является ключевой для британского правительства для одобрения соглашения в парламенте, скептически относится к такому подходу.

Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии: "Не то чтобы мы пытаемся отказаться от подобного шага. Но у нас есть принцип, которого мы придерживаемся уже очень давно, и намерены придерживаться и далее. Мы должны быть целиком и полностью в Великобритании".

Будет ли заключено соглашение до саммита неизвестно. Представители Евросоюза полагают, что Великобритания, возможно, получит еще одну отсрочку. Но именно отсрочки премьер-министр Борис Джонсон намерен избежать любой ценой.