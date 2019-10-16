Борис Джонсон ищет поддержку у союзников и противников

Правительству Бориса Джонсона нужно договориться не только с ЕС, но и убедить членов британского парламента, как своих союзников, так и противников, что предложения по "брекситу" могут сработать. Джонсону важно заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP), на голоса которой опирается его правительство.

Несмотря на препятствия, сторонники Джонсона оптимистично настроены вовремя провести соглашение через Вестминстер.

Стивен Баркли, министр по делам "брексита"

"Если получится успешно проголосовать, то мы сможем продвигаться быстрее. Я прекрасно знаю, что это большой законодательный акт, но мы уверены, что можем успеть до 31 октября"

Если Джонсон потеряет 10 голосов Демократической юнионистской партии, то у него все еще останется шанс убедить некоторых лейбористов и других депутатов поддержать любую сделку, согласованную с ЕС. Джонсон так же может попросить еще одну отсрочку у Евросоюза, но, по его словам, этого он делать не намерен.