Европа не боится вейпа

В США электронные сигареты стали поводом для серьезного беспокойства.

Однако в Европе вейпинг все еще является распространенным способом отказа от обычных сигарет. Органы здравоохранения Великобритании и Франции и сейчас утверждают, что это безопасно.

По словам главы французского агентства санитарной безопасности (ANSES) Роже Жене, "из-за курения обычных сигарет ежегодно умирает 74 тысячи человек, в то время как вейпинг гораздо более безопасная альтернатива табаку".

За последние несколько недель в пяти американских штатах были введены запреты на электронные сигареты из-за смерти более чем 20 человек и нескольких сотен случаев легочных заболеваний. Запрет на всей территории страны ввели власти Индии.

Британские газеты сообщали об одной возможной смерти, но было это в 2010 году. Французские, итальянские и испанские власти заявляют, что не видят в вейпинге проблемы. Наоборот, сейчас появилась озабоченность, что паника в США приведет к тому, что люди откажутся от электронных сигарет и снова начнут курить обычные.

Мартин Докрелл, управление здравоохранения Англии: "Чем чаще мы говорим людям, что электронные сигареты опасны, тем серьезнее это может отразиться на их здоровье. Если они будут думать, что электронные сигареты вредят организму так же, как курение табака, меньше курильщиков будет переходить на вейпинг, они вообще не будут отказываться от этой вредной привычки".

Райан Томпсон, корреспондент Euronews: "Есть немало объяснений тому, почему американские электронные сигареты столь опасны для потребителей. Во-первых, отличается химический состав. Эти картриджи, приобретенные в США, содержат втрое больше никотина, чем их французские аналоги. Кроме того, рынок электронных сигарет в США плохо регулируется. Некоторые изделия приобретаются для курения марихуаны, а также других веществ, которые, как говорят медики, организму особенно трудно перерабатывать".

Джонатан Уиникофф, доктор медицинских наук: "Курение электронных сигарет само по себе негативно влияет на легкие и иммунную систему. Поэтому когда добавляется еще какой-нибудь вредный продукт организм оказывается беззащитен".

В лабораториях в США в жидкостях для вейпов были обнаружены гликоль, тяжелые металлы и канцерогены. Однако самой большой проблемой, по словам экспертов, остаются определенные масла, которые не выводятся из легких.

В Евросоюзе более строгие нормы: подобные добавки запрещены, а уровень никотина ограничен.

Представитель Еврокомиссии Анка Падурару объясняет: "Наша политика нацелена на максимальную защиту потребителей, изготовители обязаны отчитываться о безопасности используемых ингредиентов".

В Евросоюзе внимательно следят за официальными предупреждениями органов здравоохранения США. Однако до 2021 года, когда будет опубликовано подробное исследование, касающееся безопасности электронных сигарет, никаких действий предпринимать не планируется.