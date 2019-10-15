Техас: полицейскому предъявлены обвинения

В Техасе предъявлены обвинения белому полицейскому, застрелившему афроамериканку. Убийство произошло в городе Форт-Уэрт: в субботу сотрудникам полиции сообщили по телефону, что входная дверь в доме Ататианы Джефферсон открыта. Аарон Дин и другой страж порядка, имя которого не разглашается, прибыли к дому для проведения проверки.

Сосед Джеймс Смит рассказывает: "Я позвонил в полицию, но я не говорил им, что речь идет о грабительстве или о драке. Я не сказал им ничего такого, что заставило бы их подумать о необходимости применения оружия. Я только попросил их постучать в дверь".

Инцидент произошел в 2:30 ночи. После осмотра периметра дома, стражи порядка заметили стоящего у окна человека, и расценив это как угрозу, один из них тут же произвел выстрел, ставший роковым. По словам адвоката семьи, женщина играла в видеоигры со своим 8-летним племянником, и, услышав подозрительный шум, подошла к окну.

Дин уволился из полиции в понедельник, его задержали вскоре после этого.