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Греция

Самос: беспорядки и пожар в лагере мигрантов

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 Ирина Шелудкова 
Самос: беспорядки и пожар в лагере мигрантов
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На греческом острове Самос в результате беспорядков в лагере мигрантов не менее трех человек получили ножевые ранения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников столкновений. Устроившие драку выходцы их Афганистана и Сирии затем подожгли лагерь.

В этом центре размещения, рассчитанном на 650 человек, проживали около шести тысяч просителей убежища. По данным гуманитарной организации "Врачи без границ", половина из них — женщины и дети. Полиция эвакуировала его обитателей в другие греческие лагеря, но они тоже переполнены. В общей сложности в них проживают 70 тысяч человек, 32 тысячи — на островах, где местные власти просит центральное правительство ускорить переселение мигрантов и беженцев на материк.

В понедельник жители Лесбоса выступили против прибытия на остров группы волонтеров испанской организации по спасению мигрантов Proactiva Open Arms.