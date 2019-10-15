Молодёжь массово уезжает из Северной Македонии

Согласно последнему докладу Всемирного банка, Северная Македония наряду с Боснией и Герцеговиной и Молдавией - крупнейшие страны-экспортеры молодых специалистов в Европе.

Социологические опросы показывают, что 70% молодежи видят свое будущее за границей.

Мартин Галевски окончил магистратуру в Кембридже и докторантуру в Оксфорде. После учебы он вернулся домой, но теперь задается вопросом — готов ли он связать будущее со своей родной страной?

Иногда мне кажется, что я хочу остаться в этой стране и внести свой вклад в ее развитие, используя полученное образование и опыт. А иногда мне хочется уехать отсюда как можно скорее. Благодаря моему образованию и опыту я могу отлично устроиться и хорошо зарабатывать. Но существующая в нашей стране социально-политическая обстановка в прямом смысле слова отталкивает меня. Такие вещи как бесконечные политические и коррупционные скандалы, почти недействующее верховенство закона, слабые системы здравоохранения и образования, а также тот факт, что я живу в одном из самых загрязненных европейских городов Мартин Галевски молодой специалист

Власти страны, кажется, осознали проблему массовой эмиграции молодых специалистов и в последнем одобренном бюджете увеличили расходы на молодежные программы.

Мы предусматриваем выделение специальной части бюджета для молодежи и молодежных организаций: 1% на государственном уровне и 0,5% на местном. Эти средства будут направлены на проекты с участием молодежи Дарко Каевски глава госагентства по делам молодежи и спорта

Инициативу поддерживает делегация Евросоюза в Скопье, она в свою очередь также разрабатывает специальные молодежные программы.

Если вы хотите помочь изменить ситуацию в своей родной стране, при помощи реформ, обсуждения условий вхождения страны в ЕС, то это станет отличной мотивацией для людей не искать хорошей жизни за границей Самуэль Збогар посол ЕС в Северной Македонии

Борьян Йовановски, Euronews:

Опросы показали, что более 80% молодых людей здесь считают, что европейская интеграция откроет перед ними новые перспективы и возможности. После девяти неудачно выполненных рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении страны в ЕС велики надежды на то, что десятая наконец получит зеленый свет на предстоящей октябрьской сессии Европейского Совета.