Молодёжь массово уезжает из Северной Македонии

Согласно последнему докладу Всемирного банка, Северная Македония наряду с Боснией и Герцеговиной и Молдавией - крупнейшие страны-экспортеры молодых специалистов в Европе.
Социологические опросы показывают, что 70% молодежи видят свое будущее за границей.
Мартин Галевски окончил магистратуру в Кембридже и докторантуру в Оксфорде. После учебы он вернулся домой, но теперь задается вопросом — готов ли он связать будущее со своей родной страной?
Власти страны, кажется, осознали проблему массовой эмиграции молодых специалистов и в последнем одобренном бюджете увеличили расходы на молодежные программы.
Инициативу поддерживает делегация Евросоюза в Скопье, она в свою очередь также разрабатывает специальные молодежные программы.
Борьян Йовановски, Euronews:
Опросы показали, что более 80% молодых людей здесь считают, что европейская интеграция откроет перед ними новые перспективы и возможности. После девяти неудачно выполненных рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении страны в ЕС велики надежды на то, что десятая наконец получит зеленый свет на предстоящей октябрьской сессии Европейского Совета.