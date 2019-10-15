В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах простились с Алексеем Леоновым.

Проводить в последний путь космонавта на Федеральное военное мемориальное кладбище пришли сотни людей. Среди них министр обороны России Сергей Шойгу, космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов и участник проекта "Союз–Аполлон" американский астронавт Томас Стаффорд.

Уход Леонова для некоторых его коллег стал личной потерей.

Когда уходят такие люди, кажется, что ты теряешь что-то в себе, в своем мире. Это действительно так. Потому что Алексей Архипович умел находить свое место в сердце и душе каждого Юрий Батурин лётчик-космонавт

Похоронили Леонова со всеми военными почестями. Сама церемония прошла без участия прессы по просьбе семьи космонавта.

Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

Космонавт скончался в минувшую пятницу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.