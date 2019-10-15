Президент РФ Владимир Путин совершает госвизит в ОАЭ

Россия на фоне прохладных отношений с Западом смотрит на Восток. 15 октября российский президент Владимир Путин начал государственный визит в Объединенные Арабские Эмираты, прибыв в Абу-Даби из Саудовской Аравии. У дворца Каср-аль-Ватан Путина приветствовал наследный принц Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

В повестке переговоров на высшем уровне - актуальная международная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива, и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать с партнерами 10 инвестиционных соглашений на сумму более одного миллиарда долларов.

По оценке российского президента отношения с эмиратами продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе. Прошлый официальный визит Путина в эту страну состоялся в 2007 году. С тех пор, отметил российский лидер, Объединенные Арабские Эмираты изменились к лучшему.