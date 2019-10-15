Большой срок за неудавшийся теракт

В Париже суд присяжных приговорил к длительным срокам заключения женщин, обвинявшихся в подготовке теракта у Собора Парижской Богоматери.

Орнелла Гийиманн и Инес Мадани получили 25 и 30 лет тюрьмы, Сара Эрвуэ - 20.

Лоран Паске-Маринас, адвокат Инес Мадани: "Я думаю, что это решение вынесено для примера, показательно. Ведь жесткость наказания не связана с серьезностью преступления - никто не погиб, никто не был ранен. Не приняли во внимание личность моей подзащитной. Мне кажется, это слишком строгий приговор".

Организатором теракта полиция считает Рашида Кассима, который заочно приговорен к пожизненному заключению. Кассим руководил группой через социальные сети. По некоторым данным, он был ликвидирован в 2017 году с помощью беспилотника.

Лоран-Франк Льенар, сторона обвинения: "Люди, полагающие, что они раскаялись, ошибаются. Во время процесса мы видели и слышали, что подсудимые не изменили своей позиции, они все еще настроены радикально".

В сентябре 2016 года женщины оставили на одной из улиц недалеко от Собора Парижской Богоматери машину с газовыми баллонами, облитую соляркой. Внутрь они бросили зажженную сигарету, однако автомобиль не загорелся и взрыва не произошло.

По данным следствия, группа планировала и другие нападения.