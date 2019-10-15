Собор Парижской Богоматери готовят к реконструкции

Реконструцию Собора Парижской Богоматери удастся завершить за пять лет. В этом спустя полгода после пожара уверен главный архитектор Филипп Вильнёв. Специалисты ещё оценивают сохранность конструкций Нотр-Дама и состояние хранившихся в нём ценностей, которые теперь разместили в других церквях. Одно из спасённых сокровищ — статуя Богоматери с младенцем.
На реконструкцию Собора Парижской Богоматери уже собрали более сотни млн евро. Ещё более 800 млн обещали перечислить благотворители, — сообщили в министерстве культуры. Сейчас специалисты укрепляют своды, а в ноябре должен начаться разбор строительных лесов, которые несут угрозу всей конструкции. О дальнейших планах рассказал министр культуры Франк Ристер:
«Нам потребуется ещё несколько месяцев, чтобы полностью обеспечить сохранность Нотр-Дама и в то же время завершить проверку санитарного состояния Собора Парижской Богоматери. Это всё позволит нам перейти уже к составлению плана реставрации».
По словам настоятеля Собора Парижской Богоматери Патрика Шове, непосредственно работы по реконструкции здания могут начаться лишь в 2021 г. Реставраторам предстоит восстановить пробитые в трёх местах своды центрального нефа, сгоревшую кровлю и башню и шпиль, который обрушился в результате пожара 15 апреля.