Баррикады в Барселоне

Столкновениями между демонстрантами и сотрудниками силовых структур в Барселоне обернулся второй день протестов против приговора по делу о провозглашении независимости Каталонии. С наступлением темноты участники выступлений стали возводить баррикады и перекрывать основные улицы города. По оценкам полиции, в манифестациях в центре Барселоны во вторник вечером участвовали до 40 тыс. человек.

Демонстрации проходили и в других городах Каталонии. С самого утра по призыву организаций сторонников независимости протестующие временно перекрывали автотрассы и железнодорожные пути — до тех пор, пока их не разгоняли отряды каталонской полиции.

Сообщается о пострадавших в результате столкновений — как со стороны демонстрантов, так и со стороны сотрудников силовых структур. В понедельник, когда протестующие блокировали аэропорт Барселоны, согласно официальным данным, пострадали 131 демонстрант и 40 полицейских. Один человек в ходе противостояния потерял глаз.

Известно как минимум об одном конфликте между сторонниками и противниками независимости Каталонии: полиция объявила о задержании протестующего после его стычки с женщиной, которая принесла на демонстрацию флаг Испании.

Массовые протесты охватили Каталонию после того, как Верховный суд Испании приговорил девять политиков к заключению на сроки до 13 лет по делу о проведении референдума и о провозглашении независимости от королевства.