"Приговор не решит проблему"

На церемонии памяти Луиса Компаниса, президента Каталонии, расстрелянного 79 лет назад солдатами Франко, атмосфера была напряженной после вынесенного накануне приговора каталонским политикам.

В связи с несправедливым, как считают власти региона, вердиктом правительство автономии решилось на необычный шаг.

Жоаким Торра, глава женералитета Каталонии: "Мы направили дипломатические письма министрам иностранных дел и в международные организации, чтобы сообщить об этом несправедливом приговоре. Ради демократии в Испании мы хотим, чтобы этот приговор был осужден. Это решение выносит конфликт в Каталонии на международный уровень, прежде чем дело дойдет до ООН и Международного суда".

Девять каталонских политиков были приговорены Верховным судом Испании к срокам от 9 до 13 лет в связи с провозглашением независимости региона после проведения в 2017 году референдума.

В Мадриде настаивают на том, что решение суда - не связано с политикой, и подчеркивают, что это чисто юридическая проблема.

Жозеп Боррель, и.о министра иностранных дел Испании: "Этот приговор не решит политическую проблему, мы это знаем. Судьи работают не для того, чтобы разрешать политические конфликты, они исполняют законы и квалифицируют дела в соответствии с уголовным кодексом".

Обе стороны заявляют, что открыты для продолжения диалога. Однако Испания готовится к всеобщим выборам и, как полагают наблюдатели, серьезные переговоры между центром и автономией в ближайшем будущем вряд ли состоятся.