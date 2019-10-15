Каталония: марши несогласных

Протесты, начавшиеся накануне вечером, продолжались в Каталонии и в столице области Барселоне всю ночь.

Несогласные с приговорами каталонским политикам - тюремное заключение на срок от 9-ти до 13-ти лет - не собираются уходить с улиц.

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Вслед за стихийными маршами последовали столкновения с полицией. Правоохранители применили против манифестующих дубинки.

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Сообщается, что пострадали десятки участников демонстраций.

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В стихийных протестах участвовали люди самого разного возраста, но костяк демонстрантов поначалу составляли студенты. Именно они первыми прошли по центральным улицам Барселоны с флагами Каталонии.

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Манифестанты говорили о судебном вердикте с горечью и гневом, при этом подчеркивая, что волю каталонцев к самоопределению Мадриду сломить не удастся.

- Желание выйти из испанского королевства репрессиями унять не получится, и каждый раз, когда предпринимаются антидемократические действия против воли и желания миллионов и миллионов людей, это приводит к обратному ожидаемому властями результату - мы не собираемся сдаваться.

- Сейчас многие начали понимать истинные цели центрального правительства в отношении Каталонии. И такое могло произойти только с Каталонией. Почему? Потому что мы сильные, и именно поэтому нас пытаются задавить. Мы требуем немедленного освобождения политических заключенных. Европа, поддержи нас! Спасибо...

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В свою очередь и.о. председателя кабинета министров Испании Педро Санчес заявил, что власти страны уважают вынесенный Верховным судом приговор, а также, что судебный процесс был проведен "с максимальными гарантиями состязания сторон и абсолютно прозрачно".