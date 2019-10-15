"Брексит": от слов к сделке ?

Лондон и Брюссель близки к заключению сделки по условиям "брексита". Об этом сообщают британские СМИ. Однако на Даунинг-стрит подчеркивают, что переговоры по тексту соглашения еще продолжаются. Удастся ли их завершить к саммиту ЕС, который стартует в четверг - вопрос. Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье сказал, что стороны еще должны согласовать детали:

"Достижение договора все еще возможно. Очевидно, что любая сделка должна устраивать каждую сторону. И Соединенное Королевство и Европейский Союз. Позвольте добавить, что осталось превратить благие намерения в конкретный юридический документ".

Согласно британской "Гардиан", проект сделки может быть опубликован уже в среду. По информации издания, Лондон пошел на уступки вопросах таможенного контроля и ирландской границы. "Гардиан" пишет о том, что таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю, отделяющему основную часть Великобритании от острова Ирландия. На подобный шаг Лондон мог пойти получив гарантии того, что во входящей в королевство Северной Ирландии будут применяться те же таможенные правила, что и во всей остальной Великобритании. Детали не сообщаются. В Дублине между тем сохраняют сдержанный оптимизм.

"Исходные данные говорят о том, что мы продвигаемся вперед, и, что переговоры идут в нужном направлении", - заявил ирландский премьер Лео Варадкар.

Британскому премьеру Борису Джонсону (в случае достижения сделки) понадобится добиться ее одобрения парламентом, в том числе депутатами Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Переговоры с ее лидером Арлин Фостер Джонсон вел последние два дня.