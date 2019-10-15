Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Женское лицо Букеровской премии этого года

 Комментарии
 Елена Караева 
Женское лицо Букеровской премии этого года
Авторское право
REUTERS/Simon Dawson
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Маргарет Этвуд (многим она известна как автор антиутопии "Рассказ служанки", ставшей основой для знаменитого телесериала) и Бернардин Эваристо разделили звание лучшей писательницы года по версии жюри Букеровской премии.

Этвуд, принимая награду, пошутила, что "слишком стара для таких лестных оценок".

Эваристо заявила, что она "первая чернокожая, удостоенная этой премии".

Этвуд удостоилась награды во второй раз с разницей в 19 лет.

В 2000-м оценили ее талант, с которым был написан роман "Слепой убийца". Сейчас признание выразили ее роману "Заветы" - сиквелу "Рассказа служанки".

Эваристо отметили за роман "Девушка, женщина, все остальное".

Оглашение сразу двух имен нарушает регламент премии, в котором прописано, что эта награда неделима, но жюри призналось, что не сумело выбрать лучшее из двух произведений.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube