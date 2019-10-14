В тюрьме убит педофил, приговоренный к 22 пожизненным срокам

В британской тюрьме убит педофил Ричард Хакл, который был приговорен к 22 пожизненным срокам. По данным британских СМИ, на заключенного напали в его собственной камере. Орудием убийства, вероятно, стал самодельный нож.

В 2016 году Хакл получил 22 пожизненных срока по обвинению в педофилии. О смягчении наказания он мог бы просить не ранее, чем через 25 лет заключения. Британец признался в сексуальным насилии над 22 детьми – мальчиками и девочками - в возрасте от полугода до 12 лет, но, по версии следствия, его жертвами могли стать до 200 детей.

Хакл был задержан в декабре 2014 года в лондонском аэропорту Гэтвик, когда он вернулся в Великобританию на рождественские каникулы.

Преступления он совершал в период с 2006 по 2014 годы в Малайзии и Камбодже, где работал фотографом и учителем и общался с детьми из бедных районов. Хакл фотографировал своих жертв и продавал снимки в интернете. Следователи обнаружили на его компьютере 20 тысяч фото и видео с его жертвами.

На страницах в соцсетях Хакл писал: "Бедных детей соблазнить гораздо проще, чем западных детей из среднего класса". Британские СМИ сообщают, что преступник даже подготовил своеобразный "учебник для педофилов", который уже был готов к публикации в даркнете.

Как отметил при рассмотрении дела судья Питер Рук, "очень редко приходится выносить приговор по сексуальным преступлениям такого масштаба, совершенным одним человеком".