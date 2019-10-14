Север Сирии: в конфликт вступает Дамаск

После сообщений о достижении соглашения между курдами и Дамаском о защите ряда населенных пунктов на восточном берегу Евфрата стало известно, что правительство Асада начало переброску армейских подразделений на север страны.

Именно там Турция уже несколько дней ведет наступление на курдские военные формирования, которые Анкара считает террористическими.

Предполагается, что сирийская армия в течение понедельникa возьмет под контроль участок границы с Турцией у города Кобани, там же планируется разместить военный контингент Дамаска. Это делается, как подчеркивается, для защиты мирного населения.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что накануне в результате действий турецких ВВС погибли более двух десятков мирных жителей.

Есть сообщения, что от авиаудара по гражданскому конвою пострадали и журналисты.

ООН приводит данные о том, что из-за операции Анкары беженцами стали более 130 тысяч человек.

Тем временем Франция заявляет, что задействует все имеющиеся дипломатические рычаги для прекращения наступления Турции на севере Сирии.

Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон: "С одной стороны, наступление может привести к гуманитарной катастрофе, и мы уже имеем подтверждение этому, с другой - происходящее может способствовать усилению группировки ИГИЛ".

В понедельник военная операция Турции будет темой дискуссии на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС.

Министры намерены обсудить ограничительные меры в отношении Анкары из-за ее действий на севере Сирии.