Что такое "Восстание вымирающих" и почему о нем так много говорят

В минувшие выходные по всей Европе снова прокатилась волна массовых задержаний экоактивистов. Одетые в экстравагантные костюмы, с плакатами, предрекающими экологическую катастрофу, тысячи членов "Восстания вымирающих" в Лондоне, Париже или Брюсселе блокируют дороги, устраивают шествия и сидячие протесты. Их цель - "попасть под горячую руку" полицейских. Кто эти люди и зачем они это делают?

Что такое "Восстание вымирающих"?

Главный постулат "Восстания вымирающих", как и многих других экоактивистов, заключается в том, что человечеству грозит неминуемая гибель, если в скором времени страны не приступят к активным действиям по защите окружающей среды.

Движение существует с мая 2018, но заговорили о нем лишь в октябре, когда 1500 человек собрались на Парламентской площади в Лондоне, чтобы зачитать свой манифест "Объявление восстания" ("Declaration of Rebellion"). С тех пор к движению примкнули единомышленники в более, чем 70 странах.

Акция "Восстания вымирающих" в Лондоне. 12 октября 2019. REUTERS/Henry Nicholls

Чтобы привлечь внимание, активисты используют "ненасильственное гражданское неповиновение", которое часто заканчивается массовыми задержаниями. "Мы перекрываем дорожное движение, мы занимаем общественно важные места, чтобы наш голос был услышан и чтобы правительства начали принимать меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу", - сказал Euronews политтехнолог движения Ронан Харрингтон. По его словам, задержания - это часть стратегии по привлечению внимания.

У "Восстания вымирающих" нет "центрального управления": волонтеры при необходимости помогают желающим создавать местные отделения и договариваются об акциях через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Движение живет на пожертвования, в том числе влиятельного Climate Emergency Fund, поддерживающего, шведскую школьницу Гретту Тунберг.

Почему о "Восстании вымирающих" так много говорят в западной прессе?

Ответ прост. Движение умеет привлечь к себе внимание.

В апреле 2019 года активисты на 11 дней заблокировали важнейшие районы Лондона. В результате протеста было арестовано более 1000 человек. Тогда же одиннадцать протестующих прошли в Палату общин и разделись в застекленных галереях, предназначенных для публики, желающей посмотреть дебаты в британском парламенте.

Акция "Восстания вымирающих" на Уолл-стрит в Нью-Йорке REUTERS/Shannon Stapleton

Только в этом месяце члены движения облили Казнчейство Ее Величества (министерство финансов Великобритании) двумя тысячами литров искусственной крови; переодевшись пчелами, перекрыли главные магистрали в нескольких австралийских городах и инсценировали массовое вымирание на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Во Франции о "Восстании вымирающих" заговорили после того, полиция силой разогнала протестующих на мосту Пон-де-Сюлли в Париже, обрызгав их из газовых баллончиков.

По словам организаторов движения, ненасильственными, но мешающими общественной жизни действиями активисты намеренно привлекают к себе внимание правоохранительных органов. "Задержания - это основополагающая часть стратегии движения, - рассказывает Харрингтон. Они свидетельствуют о том, насколько важна проблема экологии".

Что требуют активисты?

В Великобритании, где было основано движение, активисты выдвигают три требования к парламенту:

объявить в стране "чрезвычайную ситуацию по климату и экологии",

остановить уничтожение биоразнообразия и сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году,

создать Гражданскую ассамблею по вопросам "климатической и экологической справедливости".

Члены движения считают, что правительство должно консультироваться с гражданами в вопросах климата и даже подготовили текст законопроекта, который, по их мнению, поможет в достижении этих целей.

За что критикуют движение?

Акции "Восстания вымирающих" часто подвергаются критике. К примеру, в нескольких британских газетах были опубликованы сообщения о том, как действия протестующих помешали работе спасательных служб и скорой помощи.

"Я никогда не буду свободного выражения мнения, - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после задержания демонстрантов в Веллингтоне. - Но, мешая людям ходить и выполнять свою работу, мы не добьемся тех климатических изменений, к которым они призывают".

"Мы не хотим мешать людям работать. Но иногда проблема настолько серьезна, что это единственное, что нам остается, и это оправдано", - сказал Харрингтон в ответ на обвинения.

У "Восстания вымирающих" есть критики даже в стане экоактивистов. Они считают, что требования и методы движения не учитывают особенности жизни странах, сталкивающихся с политическими или экономическими трудностями.

"Надо понимать, что стратегия задержаний доступна только привилегированным людям, а не тем, кто постоянно сталкивается с полицейским и государственным насилием", - написали в открытом письме десятки инициатив из развивающихся стран.