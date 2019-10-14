Полицейский из Техаса застрелил женщину в её доме

Трагедией закончился звонок в полицию в городе Форт-Уэрт в штате Техас.

Бдительный сосед увидел открытую входную дверь соседнего дома и набрал 911. По вызову приехал полицейский патруль. После осмотра периметра дома, стражи порядка заметили стоящего у окна человека, и расценив это как угрозу, один из них произвел выстрел, ставший роковым.

Убитой оказалась 28-летняя хозяйка дома Ататиана Джефферсон. По словам адвоката семьи, женщина играла в видеоигры со своим 8-летним племянником, и, услышав подозрительный шум, подошла к окну.

Как сообщается, приехавший по злополучному вызову офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года. Сейчас он отстранен от службы до выяснения обстоятельств дела.

Месяц назад в соседнем Далласе женщина-офицер зашла, как она считала, в свою квартиру и, увидев там незнакомого мужчину, застрелила его. В начале октября жюри присяжных признало ее виновной в убийстве.