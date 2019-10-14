Армия Сирии пришла к курдам

Сирийская армия взяла под свой контроль населенные пункты Айн-Иса и Табка в провинции Ракка на севере страны.

Ранее армейские подразделения вошли в населенный пункт Телль-Тамер в 30 км от границы с Турцией.

Жители городов, которые ранее контролировались курдскими формированиями, вышли на улицы, чтобы поприветствовать правительственные войска.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

Цель операции — создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

Накануне стало известно о достижении соглашения между курдскими "Силами народной самообороны" и Дамаском о размещении сирийских военнослужащих вдоль границы с Турцией для защиты местного населения.

Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия одобрила распространение операции "Источник мира" на приграничный сирийский город Кобани.

Сейчас циркулирует много слухов. В любом случае, через посольство нам стало известно, что Россия позитивно относится к ситуации в Кобани. Нам кажется, что проблем там не будет Тайип Эрдоган президент Турции

Президент добавил, что Вооруженные силы Турции не планируют занимать город Манбидж, находящийся под контролем коалиции "Силы демократической Сирии".

Турецкое вторжение на север Сирии осудило мировое сообщество. Страны ЕС призвали Эрдогана прекратить военную операцию и вывести войска.

Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта.