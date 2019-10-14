В Англии прошёл чемпионат по конкеру

Чемпионат по игре в конкер (конский каштан) прошел в английском городе Саутвик. В финале Жасмин Тетли обыграла Энди Мура и получила право целый год носить корону из каштанов.

Проведение соревнований было отложено из-за проливного дождя, который затопил игровую площадку. В конечном итоге, организаторы решили установить платформу для того, чтобы все же провести турнир.

Традицию проводить чемпионат по конкеру установили рыбаки в 1965 году, которые не могли из-за непогоды долгое время выходить в море. И в качестве развлечения играли в "каштаны".

Конкер — популярная английская детская игра. В руке у каждого игрока каштан, нанизанный на шнурок. Цель игры — разбить конкер противника.