Тронная речь королевы

Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию парламента страны тронной речью в палате лордов Вестминстерского дворца. В понедельник утром она прибыла сюда в карете из своей резиденции в сопровождении конных гвардейцев.

Тронную речь королевы готовит действующий кабинет министров, представляя в ней свои основные задачи. На этот раз речь идёт о программе действия правительства консерваторов во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, которое пришло к власти в конце июля.

На этот раз главной из них назван "брексит":

Приоритет моего правительства -обеспечить выход Соединённого королевства из Евросоюза 31 октября. Моё правительство намерено создать с ЕС новые партнерские отношения, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества Елизавета Вторая королева Великобритании

Елизавету II сопровождал её сын Принц Уэльский Чарльз с супругой. На этот раз во время тронной речи на голове монарха была не корона, как того требует этикет, а бриллиантовая тиара. Корона лежала рядом на бархатной подушечке. Со своими 2868 бриллиантами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами и 17 изумрудами она скорее всего стала слишком тяжела для 93-летней королевы.

Как именно правительство консерваторов во главе в Борисом Джонсоном намерено добиться заявленной цели, Елизавета II не сказала, но постаралась ответить на обеспокоенность проживающих в королевстве граждан ЕС:

"Новый закон об иммиграции положит конец свободе передвижения и заложит основу справедливой, современной иммиграционной системы, соответствующей глобальным требованиям. Мое правительство намерено сохранить право на проживание здесь граждан-резидентов, которые связали свою судьбу с Соединённым королевством и внесли большой вклад в экономику страны".

В своей речи королева представила в общей сложности 22 законопроекта, в том числе с в области здравоохранения, обеспечения общественной безопасности, правопорядка и охраны окружающей среды.