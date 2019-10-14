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Украина

Протестный День защитника Украины

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 Андрей Позняков 
Протестный День защитника Украины
Авторское право
REUTERS/Gleb Garanich
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Многотысячная акция протеста прошла в Киеве в День защитника Украины. Демонстранты потребовали от президента Владимира Зеленского или отказаться от отвода войск в Донбассе, или подать в отставку. Они называют предательством принятие так называемой «формулы Штайнмайера» об урегулировании конфликта:

— Наше правительство решило капитулировать, вот почему мы здесь. Мы протестуем и мы надеемся, что можно добиться мира без капитуляции.

— Я не хочу, чтобы мы выводили наших солдат с позиций, на которых они стоят, потому что, как только мы выйдем, российские войска сразу займут эти позиции.

Сам Владимир Зеленский в День защитника Украины отправился в Донецкую область к передовой. Там президент возложил цветы к памятнику погибшим в ходе войны в Донбассе и вручил награды военнослужащим. Он поблагодарил их за отвагу, доблесть и защиту страны. Зеленский заявил, что за годы конфликта Украина переродилась и стала сильнее.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков