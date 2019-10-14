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Япония

Последствия тайфуна "Хагибис"

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 Ирина Шелудкова 
Последствия тайфуна "Хагибис"
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Жертвами разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии, стали, по последним данным, 47 человек. 15 числятся пропавшими без вести, около 200 пострадали.

В поисково-спасательной операции принимают участие свыше 110 тысяч человек.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Спасатели в префектуре Нагано.REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Из-за тайфуна произошел разлив 21 реки в центральной части страны и на северо-востоке главного японского острова Хонсю. 38 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии.

В районах, через которые прошел тайфун, восстанавливают инфраструктуру. В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 70 тысяч домов. Более чем в 130 тысячах квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Синоптики сообщают, что российским территориям тайфун опасности не несет.