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Республика Эквадор

Власти Эквадора пошли на попятную

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 Ирина Шелудкова 
Власти Эквадора пошли на попятную
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Власти Эквадора по итогам переговоров с лидерами движения коренных народов приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, введение которого спровоцировало массовые акции протеста по всей стране. В обмен на это представители коренных национальностей согласились прекратить забастовки и манифестации. Встреча состоялась при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов.

В начале переговоров президент Эквадора Ленин Морено предложил сформировать специальную комиссию по пересмотру положений указа и пообещал следовать ее рекомендациям.

Но президент Конфедерации коренных народов Эквадора Хайме Варгас заявил, что в формирование комиссии не отвечает требованиям жителей страны, которые выступают за полную отмену указа, и призвал отправить в отставку главу МВД и министра обороны.

После отмены субсидий цены на дизельное топливо и бензин в Эквадолре выросли более чем на 120%. В ряде городов манифестации переросли в беспорядки и стычки с полицией. Не менее семи человек погибли, сотни получили ранения, около тысячи участников акций протеста были задержаны.

В начале года президент Морено подписал с Международным валютным фондом кредитное соглашение, в рамках которого обязался сократить госрасходы, но пакет экономических реформ, принятый правительством, вызвал недовольство населения.