Лидеры каталонских сепаратистов приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, выступающих за независимость региона к срокам до 13 лет тюрьмы.

Максимальное наказание получил бывший заместитель главы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Экс-лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишар приговорены к девяти годам лишения свободы. Бывший спикер парламента региона Карме Форкадель - к 11 годам и 6 месяцам.

Судебный процесс начался в феврале 2019 года. Лидеров каталонского сепаратистского движения обвиняли в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.