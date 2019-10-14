Хроника кризиса в Каталонии

Многолетняя борьба за независимость Каталонии достигла своего апогея 6 сентября 2017 года. Именно в этот день региональный парламент одобрил закон о проведении референдума о самоопределении автономии. Из 135 депутатов его поддержали 72. Перед голосованием оппозиция покинула зал заседания. Председатель Женералитата Карлес Пучдемон подписал документ и назначил плебисцит на 1 октября.

Уже на следующий день Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски Мадрида о нарушении каталонскими политиками основного закона страны и приостановил подготовку к референдума. Это не помешало автономии утвердить порядок выхода региона из состава королевства на случай победы сторонников независимости.

20 сентября - первая вспышка насилия. В ходе совместной спецоперации Гражданская гвардия и полиция провели обыски, конфисковали почти 10 млн избирательных бюллетеней и задержали 14 местных чиновников. В тот же день десятки тысяч людей вышли на акцию протеста у здания департамента экономики в Барселоне.

Правоохранители получили приказ опечатать образовательные и другие учреждения, где предполагалось установить урны для голосования. Несмотря на это 1 октября открылось 73% избирательных участков. Пытаясь заблокировать на них доступ, в ряде случаев силовики пустили в ход дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадали около тысячи человек.

90% участников плебисцита (а высказаться решились всего около 43% жителей автономии) выступили за ее отделение от Испании. В своем обращении к нации король Филип VI обвинил правительство Каталонии в нарушении конституции и посягательстве на демократию и единство страны.

Пучдемон все же объявил Каталонию независимой. Вступление в силу соответствующей декларации было отложено на период проведения переговоров с Мадридом по урегулированию кризиса без разрыва торгово-экономических связей региона с Испанией и ЕС. Но уже несколько дней спустя полиция задержала вдохновителей сепаратистского движения Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

27 октября, вновь в отсутствии оппозиции, женералитет официально провозглашает независимость Республики Каталония. В ответ Сенат Испании вводит прямое правление Мадрида в регионе. Пучдемон бежит в Брюссель. Против уже бывших руководителей автономного сообщества заведены уголовные дела: их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и расстрате госсредств.