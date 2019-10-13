Курды объединяются с Дамаском против Турции

Обновление: Курдское командование коалиции «Силы демократической Сирии» договорилось передать под контроль Дамаска города у границы с Турцией, в том числе Айн-эль-Араб (Кобани). Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на заявление курдской стороны. В командовании «Сил демократической Сирии» говорят, что сирийская армия в рамках этих соглашений может принять участие в наступлении на город Африн, который протурецкие формирования удерживают с марта прошлого года. Главной задачей этого сотрудничества называют отпор Турции. Посредником на переговорах, как отмечает курдская сторона, стала Россия.

Ранее ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что подразделения сирийской правительственной армии с соглашения курдов вошли в город Манбидж примерно в 30 км от Кобани на территории, которую Турция объявила буферной зоной безопасности.

Переговоры между Дамаском и курдами велись на фоне сообщений об успешном продвижении турецких войск по территории Сирии. Агентство Сана сообщало об ожесточённых боях между турецкими войсками и формированиями коалиции «Силы демократической Сирии» у приграничного города Айн-эль-Араб, известного также как Кобани. Ранее поступали сообщения о том, что Турция захватила другие приграничные города Телль-Абьад и Рас-эль-Айн.

Анкара заявляла о намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 км для создания там буферной зоны безопасности. В ходе очередной пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о гибели в боях более 400 бойцов курдских формирований, которых Анкара считает террористами. В штабе «Сил демократической Сирии» говорят более чем о сотне убитых.

Не обходится без жертв среди гражданского населения, — сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно его данным, только в воскресенье не менее 26 мирных жителей погибли в результате турецких бомбардировок. В штабе «Сил демократической Сирии» обвиняют Турцию в нанесении авиаудара по гражданскому конвою под Рас-эль-Айном, — там, согласно этим данным, убиты десять человек, в том числе трое журналистов. ООН сообщает, что из-за турецкой военной операции беженцами стали более 130 тысяч человек.

Французская корреспондентка Стефани Перес подтверждает информацию об обстреле конвоя и о гибели журналистов

Противоречивая информация поступает о ситуации в тюрьмах и лагерях на севере Сирии, где в заключении находятся предполагаемые участники террористической группировки «Исламское государство» и члены их семей. Курдская администрация сообщает, что, воспользовавшись началом турецкой операции, бежали около 800 иностранцев, связанных с ИГИЛ. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал эти данные ложью и попыткой спровоцировать западные страны, в том числе США. Эрдоган обвинил курдов в обстреле приграничных турецких городов, в результате чего, по словам главы государства, погибли не менее 18 граждан Турции.

Наступление Анкары на севере Сирии осудили Лига арабских государств, Евросоюз и США. Американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что обсуждает с членами Конгресса подготовку жестких санкций против Турции. Вашингтон и НАТО призывали Анкару к сдержанности и соразмерному применению силы в ходе операции.

[Обновлено в 21:56 мск: Появилась информация о соглашении курдов с Дамаском]