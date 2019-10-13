Солнечное ралли по Австралии. В Дарвине стартовали гонки World Solar Challenge на электромобилях, для участников которых главное - безоблачное небо. Ведь для питания двигателей и подзарядки аккумуляторов используются только солнечные батареи. Автомобили сконструированы студентами-инженерами из Японии, Швеции, Польши, Канады - всего из 30 стран. Лидером первого дня соревнований стала нидерландская команда.

"Мы просто счастливы. Мы безумно рады нашему результату. Правда, немного удивлены, что нам удалось выступить настолько хорошо. Сегодня мы постараемся просто сосредоточиться и показать, на что способны. Надеемся, все и дальше будет замечательно", - говорит Элина Хеста, Dutch Solar Racing.

40 команд постараются преодолеть дистанцию в 3 тысячи километров и в течение недели добраться до Аделаиды в Южной Австралии. По правилам, пилоты останавливаются каждый день с 5 часов вечера до 8 утра. Автомобили будущего едут по обычным дорогам на радость местным жителям.