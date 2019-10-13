Выборы в Венгрии: битва за Будапешт

Сможет ли Будапешт стать следующим Стамбулом? Это самый важный вопрос воскресных муниципальных выборов в Венгрии.

Этим летом в Турции после пересчета голосов, аннулированных результатов и перевыборов оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу победил Бинали Йылдырыма от правящей Партии справедливости и развития, став мэром города.

Ситуация может повториться и в Венгрии. В частности, в Будапеште, где занимающему пост мэра на протяжении 9 лет члену правящей партии "Фидес" Иштвану Тарлошу, судя по данным опросов, в спину дышит единый кандидат от оппозиционных сил Гергель Карачон.

На этих выборах оппозиционные партии решили выступить единым фронтом, понимая, что только таким образом они могут дать бой правящей партии.

В связи с этим, оппозиция обвиняет государственные СМИ в организации кампании против ее кандидатов.

В частности, кандидата в мэры 8-го округа Будапешта, в штаб которого с обысками нагрянула полиция.

Эту предвыборную кампанию из-за череды наркотических и секс-скандалов, связанных как с проправительственными так и с оппозиционными кандидатами, в Венгрии называют самой грязной за последние три десятилетия.

Несмотря на это, воскресные выборы вряд ли смогут повлиять на общий политический ландшафт Венгрии.

Партия Виктора Орбана имеет абсолютное большинство мест в парламенте и высокие рейтинги поддержки среди населения.

Но смена столичного мэра, занимающего самую высокую выборную должность в стране, может развеять миф о непобедимости правящей партии.