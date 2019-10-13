Япония после тайфуна "Хагибис"

Как минимум 19 человек погибли и 16 пропали без вести в результате сильнейшего за 60 лет тайфуна в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Местные экстренные службы предупреждают, что эти цифры с высокой долей вероятности будут расти по ходу проведения поисково-спасательных операций в различных регионах страны.

В городе Нагано в результате разлива реки Тикума около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" , что означает "скорость" в переводе с тагальского, обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре доходила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

Более семи миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в условиях сильного наводнения и оползневых предупреждений.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. В субботу в аэропортах Токио и Тибы было отменено в общей сложности около тысячи рейсов.

К воскресенью работа воздушных гаваней была восстановлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено.