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мир

Япония после тайфуна "Хагибис"

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 Ольга Кепински 
Япония после тайфуна "Хагибис"
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Как минимум 19 человек погибли и 16 пропали без вести в результате сильнейшего за 60 лет тайфуна в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Местные экстренные службы предупреждают, что эти цифры с высокой долей вероятности будут расти по ходу проведения поисково-спасательных операций в различных регионах страны.

В городе Нагано в результате разлива реки Тикума около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" , что означает "скорость" в переводе с тагальского, обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре доходила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

Более семи миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в условиях сильного наводнения и оползневых предупреждений.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. В субботу в аэропортах Токио и Тибы было отменено в общей сложности около тысячи рейсов.

К воскресенью работа воздушных гаваней была восстановлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено.