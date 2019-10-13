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Массовые задержания экоактивистов по всей Европе

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 Ольга Кепински 
Массовые задержания экоактивистов по всей Европе
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REUTERS/Bernadett Szabo
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К массовым задержаниям привели экопротесты по всей Европе в рамках международной недели акций гражданского неповиновения.

В Брюсселе активисты движения "Восстание вымирающих" требовали от короля бельгийцев объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, поэтому местом своей акции они выбрали дворец монарха.

Манифестанты планировали провести на Королевской площади 24 часа, но полиция нарушила их планы.

Протестующие, требующие более активных политических действий против изменения климата, в субботу перекрыли улицы и мост у здания французского парламента, скандируя "Мы делаем это ради ваших детей!".

В Лондоне прошел театрализованный марш. Демонстранты пронесли по улицам британской столицы скелеты и импровизированные гробы.

Ранее в субботу активисты движения "За Свободу" перекрыли автомобильную дорогу в центре Праги. Около 30 человек легли на пешеходном переходе возле Национального музея.

"Восстание вымирающих" — международное социально-политическое движение, основанное в мае 2018 года в Великобритании.

Главная цель которых — убедить правительства стран принять срочные меры в отношении климатических и экологических чрезвычайных ситуаций.

По словам экоактивистов, власти должны действовать немедленно, чтобы остановить потерю биоразнообразия и сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.