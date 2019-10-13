"Право и справедливость" побеждает на выборах

Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" лидирует по числу голосов, полученных на состоявшихся в воскресенье очередных парламентских выборах. По данным экзитпола, распространенным Польским телевидением после закрытия избирательных участков, она получила более 43% голосов, что обеспечивает ей 239 мандатов в состоящем из 460 мест парламенте. Качиньский уже объявил о своей победе.

Сформированная "Гражданской платформой" "Гражданская коалиция", в которую также вошли партии "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", по предварительным данным, получила более 27% голосов и 130 мандатов. Это второй результат.

Оппозиция признала свое поражение, но заявила, что сражалась в нечестной борьбе. Такое мнение высказал в воскресенье лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетина. Всего в Сейм войдут пять политических сил. Это также "Левые", "Польская коалиция" и "Конфедерация".

Оливер Витфилд-Миочич, euronews: "Данные экзитполов следует воспринимать с осторожностью, потому что они не отражают полной картины. В любом случае придется подождать несколько дней, прежде чем все голоса будут подсчитаны и проверены, прежде чем мы сможем быть абсолютно уверены в результатах. Что касается состава будущего правительства Польши, то, судя по всему, его формированием займется партия "Право и справедливость" - благодаря ее мощному посланию о государстве всеобщего благосостояния, о католицизме, и тому, что она делает для страны".