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Ватикан

Пять новых святых Католической церкви

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 Андрей Позняков 
Пять новых святых Католической церкви
Авторское право
REUTERS/Remo Casilli
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Римская католическая церковь канонизировала английского проповедника Джона Генри Ньюмена и четырёх женщин-блаженных: Джузеппину Ваннини, Мариам Терезию Манкидян, Маргариту Байс, а также Дульсе Лопес Понтес.

Торжественная месса с обрядом причисления к лику святых прошла на площади Св. Петра в присутствии тысяч верующих. Папа римский Франциск подчеркнул, что канонизированные проявляли особую святость в повседневной жизни. Понтифик сослался на слова Джона Генри Ньюмена о глубине внутреннего мира католиков.

Канонизация английского проповедника, который в середине XIX в., будучи англиканским священник, перешёл в католичество, а потом стал кардиналом, вызвала особый интерес в Великобритании. На церемонию приехал принц Уэльский Чарльз. В статье для официальной газеты Ватикана «Римский обозреватель» он написал, что Ньюмен оставил многовековое наследие прежде всего как просветитель, который шокировал викторианское общество борьбой за свои убеждения и настойчивостью при переходе в католичество.

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