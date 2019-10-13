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Венгрия

Венгерская оппозиция выступает единым фронтом

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 Мария Горковская 
Венгерская оппозиция выступает единым фронтом
Авторское право
REUTERS/Bernadett Szabo
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В Венгрии проходят муниципальные выборы. Эксперты называют нынешнее голосование тестом для правящей партии. По данным соцопросов, впервые за почти десять лет у оппозиции есть шанс вырвать у "Фидес" Виктора Орбана как минимум несколько символичных мандатов - не только в 23 районных советах Будапешта. Напряженная борьба развернулась за такие города, как Мишкольц, Печ, Сомбатхей.

Год назад консерваторы во главе с Орбаном одержали уверенную победу на парламентских выборах. Для выдвинувших единых кандидатов оппозиционных партий пошатнуть их позиции сегодня - значит, подтвердить правильность выбранной стратегии и подготовиться к мощному наступлению на действующего премьер-министра в 2022 году.

Всего венгры выбирают около 3 тысяч мэров и 16 тысяч депутатов районных и городских советов.

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