Венгерская оппозиция выступает единым фронтом

В Венгрии проходят муниципальные выборы. Эксперты называют нынешнее голосование тестом для правящей партии. По данным соцопросов, впервые за почти десять лет у оппозиции есть шанс вырвать у "Фидес" Виктора Орбана как минимум несколько символичных мандатов - не только в 23 районных советах Будапешта. Напряженная борьба развернулась за такие города, как Мишкольц, Печ, Сомбатхей.

Год назад консерваторы во главе с Орбаном одержали уверенную победу на парламентских выборах. Для выдвинувших единых кандидатов оппозиционных партий пошатнуть их позиции сегодня - значит, подтвердить правильность выбранной стратегии и подготовиться к мощному наступлению на действующего премьер-министра в 2022 году.

Всего венгры выбирают около 3 тысяч мэров и 16 тысяч депутатов районных и городских советов.