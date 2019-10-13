Индейцы готовы к диалогу

Представители коренных народов Эквадора готовы сесть за стол переговоров с властями. После десяти дней манифестаций против отмены субсидий на топливо индейцы стремятся дистанцироваться от агрессивно настроенных демонстрантов. Многотысячные протесты не раз выливались в жесткие столкновения с полицией. Уже погибли не менее четырех человек.

"Нас преследуют. В стране установился диктаторский, фашистский режим. Нам остается только одно - протестовать, открыто требовать прекратить насилие и злоупотребление властью, отправить это империалистическое, предательское правительство в отставку", - заявляет Росиа Торрес, протестующая.

В субботу в Кито манифестанты подожгли здание казначейства. По словам президента Ленина Морено, чтобы "уничтожить доказательства коррупции" предыдущего кабинета министров: "Сегодня действия темных сил во главе с Корреа, Мадуро, наркотеррористами, различными бандами и иностранными гражданами привели к невиданной вспышке насилия в стране. Они разрушают исторические памятники, наводят страх на семьи. Полицейских похищают. Это далеко не полный перечень преступлений, совершенных всего за один день".

В то же время, Морено согласился пойти навстречу протестующим и вновь изучить указ об отмене субсидий на горючее. С 3 октября цены на бензин и дизельное топливо выросли более чем на 120%.