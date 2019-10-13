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Китай

Даниил Медведев стал чемпионом "Шанхай Мастерс"

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 Андрей Позняков 
Даниил Медведев стал чемпионом "Шанхай Мастерс"
Авторское право
REUTERS/Aly Song
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Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира «Шанхай Мастерс» . В финале он обыграл немца Александра Зверева в два сета: Медведев начал с победы в трёх геймах подряд, затем позволил сопернику сравнять счёт, но в конце первого сета Зверев допустил две двойные ошибки поряд. Во второй партии россиянин отдал немцу лишь один гейм, завершив матч подачей на вылет. Счёт по итогам встречи: 6:4, 6:1.

Шанхай — один из самых престижных турниров, особенно если учесть, что за последние десять лет лишь трое теннисистов смогли добиться здесь чемпионского титула. Так что увидеть свой портрет в этой галерее — это действительно большое достижение.
Даниил Медведев
теннисист

Для Медведева это был девятый финал в сезоне и четвёртый завоёванный титул. До этого он становился лучшим на турнирах в Петербурге, Цинциннати и Софии. В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает четвёртую строчку и всего на тысячу очков отстаёт от Роджера Федерера.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков