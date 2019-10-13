Пожары в Калифорнии: 3 погибших

По меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров, бушующих на юге американского штата Калифорния. Об этом сообщили местные власти, которые в минувший четверг отдали распоряжение об обязательной эвакуации около 100 тысяч обитателей долины Сан-Фернандо. Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим.

По последним данным пожарного управления Лос-Анджелеса, были уничтожены более 75 построек и почти две тысячи гектаров леса на территории штата.

Тем временем энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния в 2018 году, приостановила подачу электроэнергии. Около 300 тысяч человек остаются без электричества.