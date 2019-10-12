"Со мной всё так": что скрывается за бодипозитивом? | #КУБ

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Бодипозитив - что это? Модное слово? Тренд, который действительно помогает людям с особенностями внешности принять себя? Или попытка найти оправдание своей лени?

За последние годы несколько крупных компаний начали сотрудничать с моделями plus size. На этой неделе к движению присоединился бренд Victoria's Secret. А ведь еще год назад они говорили, что полные модели никогда не будут представлять их компанию.

Совсем недавно в интернете был запущен флешмоб под хэштегом #сомнойвсетак. Женщины с самыми разными особенностями внешности делились своими фотографиями.

Екатерине Рамзаевой 27 лет. В детстве в ее жизни произошла трагедия - она потеряла родителей. Впоследствии эта травма спровоцировала у девушки расстройства пищевого поведения. Сейчас Екатерина весит около 115 килограммов. Несколько лет назад она весила примерно в два раза меньше, но тогда девушка страдала от так называемой спортивной булимии.

"Собственно, у меня, например, были моменты, когда меня чуть ли не тошнило от того, как сильно я занимаюсь, при этом я этим гордилась, я считала, что это хорошо, что я молодец. Например, занятия обязательно каждый день. Ни в коем случае никакого оправдания, почему можно их пропустить. Я не говорю, что всем обязательно нужно весить больше 100, давайте-ка все весить больше 100, это очень хорошо и замечательно. Я просто скорее хочу своим примером показать, что толстым быть нестрашно, ничего ужасного с вами не происходит, я все еще нормально живу. Потому что именно в страхе потолстеть люди начинают садиться, вот как я, на все эти диеты, из-за чего они становятся в разы больше, чем они вообще изначально были".

Вообще бодипозитив – принятие себя и своего тела, неважно, какие у него особенности. Например, у модели Винни Харлоу диагностирована болезнь витилиго, а Мариан Авила родилась с синдромом Дауна.

Но все же чаще бодипозитив ассоциируется с полнотой. Почему так происходит? И почему, когда речь заходит о бодипозитиве, чрезмерная полнота преподносится как норма, а чрезмерная худоба – как болезнь? Эти вопросы мы задали психотерапевту, специалисту по расстройствам пищевого поведения Светлане Бронниковой:

"Полных людей гораздо больше, чем людей с витилиго или людей с врожденными аномалиями конечностей, например. Полных людей намного больше. Иногда это проблема для здоровья и международного здравоохранения, а иногда это абсолютно метаболически здоровое ожирение, которое просто не является культурной нормой. Когда много лет, десятилетий маятник культурный находится на полюсе: худой – это красивый, успешный, умный, а полный человек – это ни одно из этих качеств, то в этом случае полным ничего не остается, как занимать экстремальную позицию. Маятник качается в противоположную сторону. Для того, чтобы он пришел к середине, этот скачок необходим".

#КУБ Бодипозитив помогает людям принять себя такими, какие они есть, или оправдывает лень? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 10 octobre 2019

Как вы думаете, бодипозитив – это движение, которое помогает людям принять себя такими, какие они есть, или это попытка оправдать свою лень? Голосуйте, пишите комментарии и, конечно, следите за "Кубом".