Курды перед выбором: спасать детей или охранять боевиков ИГИЛ

Основной удар нынешней военной кампании Турции пришелся на курдское гражданское население. Телеканал Kurdistan 24 показывает репортажи о пострадавших - многочисленные люди, вынужденные покинуть свои дома, получают помощь в Таль-Тамере на северо-востоке Сирии. Местные жители жалуются на отсутствие продуктов и голод. Представители Всемирной продовольственной программы обещают продолжить оказывать поддержку людям в этом районе, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью.

"Я хочу спросить у всего мира - почему Эрдоган делает это с нами? Они закрывают глаза на то, что с нами происходит. Со вчерашнего дня наши дети и мы остались без еды, мы голодаем", - говорит эта женщина.

Особое беспокойство у международного сообщества вызывает судьба бойцов ИГИЛ и их семей, которые стали пленниками курдских сил. С нами на связь из города Камышлы вышел представитель руководства Сирийского демократического совета (SDC), политического подразделения Сирийских демократических сил (SDF).

"Несмотря на происходящее, наши силы все еще охраняют тюрьмы и лагеря, в которых находятся тысячи бойцов ИГИЛ и их семьи. Однако в какой-то момент наши силы, охраняющие ИГИЛ в этих лагерях, будут вынуждены покинуть свои посты, чтобы защитить свои семьи и другие семьи, которых обстреливают и убивают по приказу правительства Эрдогана. Мы не угрожаем международному сообществу освобождением бойцов ИГИЛ, но у нас есть лишь два варианта: либо мы защитим мир от ИГИЛ и позволим убить наших детей, либо мы будем защищать наших детей", - говорит Хикмат Хабиб.

Тем временем на улицах европейских городов - Парижа, Цюриха, Берлина и других курдская диаспора организовала массовые манифестации в знак протеста против турецкого вторжения. Люди разгневаны и обеспокоены тем, что сейчас рвутся снаряды там, где, возможно, находятся их родные и близкие, и судьбы многих из них не известны.